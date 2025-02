“O direito à inclusão deve ser uma prioridade e não uma exceção. O PAN continuará a lutar por um mundo mais acessível, onde ninguém fique para trás por falta de medidas concretas. Queremos um compromisso real do Governo Regional na implementação de apoios que garantam a autonomia e a qualidade de vida das pessoas com necessidades especiais”, palavras de Válter Ramos, do PAN Madeira, no âmbito de uma reunião com a ACAPO - Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal, no Funchal.

O PAN afirma que irá defender na próxima legislatura o direito à inclusão de modo a garantir uma sociedade mais acessível e justa.

“A sensibilização da sociedade é fundamental para garantir a inclusão plena das pessoas com deficiência visual. É essencial reforçar ações educativas desde a infância e promover campanhas de consciencialização junto das entidades empregadoras, uma vez que pequenas adaptações podem garantir maior integração e até maior rentabilidade no mercado de trabalho. O PAN também denuncia o retrocesso que ocorreu no Funchal com a redução dos sinais sonoros nos semáforos, colocando em risco a segurança dos condutores e das pessoas com incapacidade visual. Além disso, o partido defende a criação de descrições em braille nos miradouros e a adaptação dos espaços culturais para pessoas invisuais. Outras medidas essenciais passam pela necessidade de um passe gratuito nos transportes públicos para pessoas com deficiência e a implementação de sinais sonoros que indiquem qual o autocarro e as paragens. Adicionalmente, é urgente garantir apoio financeiro para a alimentação e cuidados veterinários dos cães-guia, ajustado ao escalão de rendimentos do beneficiário”, informa comunicado de imprensa.