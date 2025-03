O PAN Madeira deu hoje por iniciada a a campanha eleitoral sob o mote “Semear a Esperança”, marcando o arranque de “um percurso que tem vindo a ser construído sempre próximo às pessoas e com iniciativas que refletem os valores do partido. Desde o evento comemorativo do Dia da Mulher, à entrega de kits que incluíam produtos de higiene menstrual, passando pelos jogos tradicionais e pelo convívio que, ontem, marcou o arranque oficial da campanha, cada momento tem sido pensado para envolver a comunidade e afirmar uma nova forma de fazer política”.

Hoje, na Ribeira Brava, a candidatura liderada por Mónica Freitas, procedeu à distribuição do flyer da sementinha, “uma história e símbolo do nosso compromisso com um futuro sustentável”.

Assim, e entre as principais medidas, o PAN destaca “garantir o direito à habitação, com mais incentivos ao arrendamento acessível e de longa duração, reabilitação urbana e aproveitamento de prédios devolutos; Proteção dos animais com a criação de um hospital público médico-veterinário, a diminuição do IVA da ração e dos tratamentos médico-veterinários e a construção do primeiro crematório público para animais na Madeira; Defesa do ambiente e da natureza com a implementação de um plano de aproveitamento das águas pluviais, o reforço da proteção da floresta Laurissilva e da sua biodiversidade, bem como maior fiscalização e mitigação de espécies invasoras que ameaçam os ecossistemas nativos.

”Esta campanha é sobre plantar as sementes de uma Madeira mais justa, sustentável e solidária. Acreditamos numa política que protege as pessoas, os animais e a natureza, com medidas concretas que fazem a diferença”, afirma Mónica Freitas, Porta-voz do PAN Madeira.

O PAN estará sempre na linha da frente na construção de uma Madeira mais humana e sustentável, garantindo que cada passo dado hoje reflete um compromisso real com o futuro.