“O PAN Madeira manifesta o seu mais profundo pesar pela trágica morte de uma criança de 12 anos na Região Autónoma da Madeira, alegadamente por suicídio, sendo apontado que a vítima era alvo de bullying. Este acontecimento profundamente perturbador deve interpelar cada um de nós e mobilizar respostas concretas. Quando uma criança perde a vida nestas circunstâncias, toda a sociedade falha e todos nós somos responsáveis”, começa por referir comunicado à imprensa.

“O bullying é uma realidade devastadora que continua a afetar muitas crianças e jovens, com consequências psicológicas duradouras e, por vezes, fatais. Perante esta tragédia, o PAN Madeira volta a alertar para a gritante falta de psicólogos nas escolas da Região. A ausência de profissionais de saúde mental no meio escolar compromete gravemente a capacidade de detetar sinais de sofrimento atempadamente, de intervir nas dinâmicas de exclusão e violência e de acompanhar adequadamente as vítimas.

Para Válter Ramos, vice porta-voz do PAN Madeira, “não basta lamentar depois da tragédia. Enquanto as nossas escolas continuarem sem os meios necessários para garantir apoio psicológico eficaz, continuaremos a falhar às nossas crianças. Ter psicólogos escolares em número suficiente não é um luxo, é uma urgência.”O PAN defende a integração plena de equipas multidisciplinares em todos os estabelecimentos de ensino da Região, com psicólogos, assistentes sociais e técnicos especializados que possam intervir de forma preventiva e acompanhar cada situação de risco com sensibilidade e eficácia.

Neste momento de luto, endereçamos à família enlutada as nossas mais sinceras condolências. Ao mesmo tempo, apelamos ao Governo Regional que assuma este tema como prioritário e que invista seriamente na saúde mental infantojuvenil, garantindo o direito das crianças e jovens a crescerem em ambientes seguros, saudáveis e livres de violência”, é acrescentado.