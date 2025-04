O PAN Madeira denuncia estar a receber, “de forma recorrente”, inúmeras queixas relativas à falta de condições adequadas para o transporte de animais de companhia nos transportes públicos, em particular no navio Lobo Marinho, que assegura a ligação entre o Funchal e o Porto Santo.

“Esta é uma preocupação antiga do partido, que há anos vem alertando para a necessidade urgente de se criarem condições condignas, seguras e humanizadas para o transporte destes membros das famílias madeirenses”, refere o PAN em nota de imprensa.

O partido considera “inaceitável que os animais de companhia continuem a ser transportados em compartimentos pouco ventilados, sem controlo adequado de temperatura, ruído e segurança, colocando em risco o seu bem-estar e, em muitos casos, provocando-lhes sofrimento físico e emocional”. “Esta realidade demonstra um desfasamento entre a legislação de proteção animal e a prática dos operadores públicos de transporte”, acrescenta.

O PAN Madeira defende que “é essencial a criação de compartimentos próprios, climatizados e supervisionados regularmente para o transporte de animais de companhia tanto no transporte marítimo como no transporte aéreo”. No caso específico do Lobo Marinho, prossegue, “deve ser assegurado que o transporte animal seja realizado de forma a respeitar o direito dos animais a um transporte seguro, com zonas próprias, ventiladas, silenciosas e com acompanhamento sempre que necessário.”

A mandatária da candidatura do PAN Madeira às Eleições Legislativas Nacionais, Mónica Freitas, sublinha: “Os animais de companhia fazem parte das nossas famílias e devem ser tratados com o respeito e dignidade que merecem. Continuaremos a lutar por uma Madeira mais empática e inclusiva, onde o bem-estar animal não é apenas um princípio abstrato, mas uma prática efetiva e garantida.”

Em nota de imprensa, o PAN Madeira apela ao Governo Regional e às entidades responsáveis pelo transporte público, incluindo a empresa operadora do Lobo Marinho, para que sejam “implementadas medidas imediatas de melhoria das condições de transporte animal, bem como regulamentações claras e fiscalizações regulares”.

Para o PAN Madeira, “o respeito pelos animais é um pilar essencial de uma Região mais justa, solidária e progressista”, conclui o partido.