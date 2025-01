Chegaram ao PAN Madeira relatos de populares sobre a presença de uma enorme quantidade de lixo acumulado na berma de uma estrada no Sítio do Vale, Ribeira Brava.

Este lixo encontra-se depositado no local há mais de um mês, sem que a Câmara Municipal ou a ARM (Águas e Resíduos da Madeira) tenham tomado medidas para proceder à sua limpeza, segundo diz o partido em comunicado enviado à redação.

“Consideramos inadmissível que, após tantas semanas e várias denúncias, esta situação continue por resolver. Os munícipes pagam uma taxa de recolha de resíduos e, como tal, é essencial que as entidades responsáveis, nomeadamente a Câmara Municipal da Ribeira Brava e a ARM, assegurem o cumprimento das suas obrigações”, acrescentam.

A porta-voz do PAN Madeira, Mónica Freitas, reforça que: “Este tipo de cenário reflete uma falta de compromisso com a higiene pública e com o bem-estar das comunidades locais. Não podemos permitir que situações como esta perdurem no tempo, sem qualquer tipo de resposta às populações. É imperativo que a ARM e a Câmara Municipal da Ribeira Brava atuem rapidamente para recolher o lixo acumulado e evitar que este se torne um problema ainda maior.”

O partido apela ainda à sociedade civil para que evite depositar lixo em espaços públicos. Recordamos que a ARM disponibiliza um serviço de recolha de resíduos volumosos e é fundamental que haja um compromisso cívico por parte de todos. Este tipo de situações que continuam a ocorrer por toda a ilha, exigem um maior trabalho de sensibilização e educação, assim como medidas de controlo e responsabilização.

O PAN Madeira continuará atento a situações como esta, apelando a uma maior coordenação entre os municípios e a ARM para garantir uma gestão eficaz dos resíduos e a proteção do nosso ambiente.