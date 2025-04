O PAN – Pessoas Animais Natureza, está a acompanhar com preocupação as denúncias relativas ao abate de árvores em diversos pontos do país, muitas vezes sem qualquer tipo de acompanhamento, fiscalização ou cumprimento das normas legais. O partido alerta para os riscos que estas ações representam, não só para o património natural, mas também para a confiança da população na gestão pública.

A mais recente situação denunciada ao PAN diz respeito ao corte de um jacarandá na Quinta do Serrado, no concelho de Câmara de Lobos, uma área classificada como Reserva Agrícola Nacional.

“Não podemos continuar a assistir ao corte de árvores como se fossem descartáveis. Quando uma árvore saudável é abatida sem justificação, não é apenas a paisagem que perde, é a confiança da população na gestão pública que fica comprometida. Precisamos de regras claras e de uma fiscalização que não falhe”, afirma Válter Ramos, candidato do PAN Madeira às eleições nacionais.

O PAN anunciou ainda que irá remeter um pedido de esclarecimento ao Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) relativamente a este caso e reafirma o seu compromisso com a defesa de uma gestão mais responsável e transparente do território.