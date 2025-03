O PAN Madeira esteve hoje em campanha no Santo da Serra e na Camacha, no âmbito da sua campanha ‘Semear a Esperança’, um “momento de proximidade com a população, especialmente com os mais velhos”, relata o partido. Durante esta ação, o mesmo teve “a oportunidade” de partilhar as “propostas para melhorar a qualidade de vida da população sénior da Região”.

O PAN defende assim a implementação da Carta dos Direitos das Pessoas Idosas, um compromisso já assumido na última legislatura e que se compromete a voltar a apresentar. “Um documento onde define as prioridades de intervenção social que melhoram significativamente a vida da população mais idosa”, sustenta o PAN, que propõe ainda “o reforço dos apoios para a adaptação das habitações às necessidades da terceira idade e a implementação de programas de combate à solidão, assegurando que nenhum idoso fica desamparado.”

“A dignidade das pessoas idosas não pode depender da boa vontade dos governos. O PAN está comprometido com a criação de políticas estruturais que garantam direitos, proteção e qualidade de vida a quem tanto contribuiu para a nossa sociedade”, afirma Válter Ramos candidato do PAN Madeira.

O PAN garante que “estará sempre na linha da frente na defesa dos direitos dos mais velhos, promovendo um envelhecimento digno, ativo e seguro para todos.”