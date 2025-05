Bom dia!

- Pelas 9h30, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, realiza-se a sessão de abertura do III Encontro Regional Escola Azul.

- Às 9h30, o empreendimento localizado na Quinta dos Cedros, em Santo António, Funchal, recebe a visita do secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas e do presidente do conselho de administração da IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira.

- No auditório da Escola Secundária Jaime Moniz, às 9h45, tem lugar uma palestra com a artista plástica Patrícia Sumares – intitulada ‘O seu percurso académico e as suas intervenções no espaço urbano’.

- O 12.º aniversário da Estação de Radar N.º 4 é assinalado, às 11h30, no Pico do Arieiro, evento presidido pelo representante da República para a RAM.

- O presidente do Governo Regional visita, às 16h00, a empresa BigSystems – Sistemas de Automação e Controlo, em Câmara de Lobos.

- Na Calheta, no MUDAS, às 17h30, a apresentação do catálogo ‘Patrícia Sumares - Workfolio 1994-2024’.

- Na Galeria Anjos Teixeira, à Rua João de Deus n. 12, no Funchal, tem lugar a conversa ‘Revisitar Camões’, com Francisco Branco.