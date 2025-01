Bom dia!

- O Conselho Diretivo da AIMA visita a Região Autónoma da Madeira, nesta quarta-feira, para manter contactos e reuniões.

O programa refere que às 10h15, no Palácio do Governo, vai decorrer uma reunião com o diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes. Depois, entre as 10h45 e as 11h45, os membros do Conselho Diretivo da AIMA deslocam-se à Loja do Cidadão do Funchal. Por fim, pelas 12h00, na Quinta Vigia, Miguel Albuquerque recebe, em audiência, Pedro Portugal Gaspar, presidente do Conselho Diretivo da AIMA.

- O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira recebe, às 11h00, os dirigentes da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo.

- Pelas 16h00, o presidente do Governo Regional visita, no Caniço, a empresa RJP – Clean Solution.

- Às 21h00, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, realiza-se o concerto protagonizado pela Orquestra de Bandolins da Madeira.