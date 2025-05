A secção regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros, na especialidade de engenharia civil, em parceria com a Rotho Blaas Portugal, realizou duas conferências nos dias 6 e 7 de maio sobre o tema “Soluções integrais de projeto para obra com madeira”, proporcionando uma visão abrangente de soluções inovadoras no setor da construção em madeira.

A apresentação esteve a cargo de Ricardo Braz, diretor geral da Rotho Blaas Portugal, e foram abordados pontos como as vantagens e desvantagens dos vários processos construtivos, mitos e realidades, e ainda as principais características e detalhes a ter em conta na fase de projeto de estruturas de madeira.

Numa nota enviada às redações, a Ordem dos Engenheiros destaca como principais conclusões que “a madeira, como material aplicado a estruturas, apresenta boas características de resistência mecânica e revela-se uma alternativa tecnicamente viável, eficiente e ambientalmente responsável”.

Acrescenta ainda que “como elemento natural, armazena carbono ao longo da sua via útil, e deste modo reduz as emissões de CO2 quando comparado com os métodos tradicionais de construção. No entanto, a sua transformação e transporte representa desafios à sustentabilidade ambiental”.

“A industrialização da construção com elementos em madeira exige maior atenção aos detalhes construtivos em fase de projeto, essenciais para uma montagem eficiente em obra, reduz a necessidade de mão-de-obra especializada e aumenta a velocidade de construção”, pode ler-se, por fim.