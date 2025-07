No âmbito do ciclo de conferências “Conversas com a Sociedade 2025 - 2028”, a Região Madeira da Ordem dos Engenheiros (RMOE) promove um debate sobre a resiliência dos sistemas elétricos na Região.

Assim, no próximo dia 21 de julho, entre as 14h00 e as 18h00, no Auditório do Museu “Casa da Luz”, no Funchal, decorre a primeira sessão do ciclo “Conversas com a Sociedade”, com o tema “Anatomia de Sistemas Elétricos – Apagões e outros Jargões”.

Este encontro reunirá especialistas e profissionais do setor energético, diversas entidades e o público em geral, para um debate em torno da resiliência e sustentabilidade dos sistemas elétricos, com particular foco nas especificidades da RAM, abordando também o apagão de 28 de abril no Continente.

O keynote speaker será António Vidigal, consultor em energia e TIC, conforme programa em anexo.

Serão apresentados dois painéis temáticos. O primeiro abordará a “Resiliência dos Sistemas Elétricos: Redes Interligadas versus Redes Isoladas” e o segundo focará o “Impacto dos Apagões, Eventos Climáticos Extremos e Cibersegurança”, reunindo especialistas e representantes de entidades como a EEM, DREN, ANACOM, Serviço Regional de Proteção Civil, GALP, SESARAM, Associação de Auditores do Curso de Defesa Nacional.