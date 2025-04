À margem da conferência intitulada ‘Girls in ICT 2025 – Superando todas as divisões para uma transformação digital inclusiva’, esta manhã no Centro de Estudos do Atlântico, onde fez a abertura do fórum, relativamente ao Orçamento Regional (ainda) para o ano de 2025, Duarte Freitas partilhou, de uma forma geral, que “o primeiro documento a ser entregue no Parlamento da Madeira será a proposta de Programa de Governo, essas datas já estão definidas, a discussão ocorrerá entre 6 a 8 de maio” e depois, sim, “seguir-se-á a apresentação da proposta de Orçamento Regional”.

O secretário regional das Finanças, partilhou que “o documento está naturalmente a ser preparado e os serviços estão a elaborar no mesmo”.

Esse documento foi inspirado no apresentado pelo anterior elenco governativo, em que Rogério Gouveia tutelava as Finanças, ou conterá muitas novidades? À questão, Duarte Freitas reagiu relevando que “eu diria nesta data é ainda um pouco prematuro, mas será naturalmente ancorado nessa proposta que foi entregue no final do ano passado, que teve o desfecho que mencionou [reprovação], e certamente também atualizado e revisto, porque já estamos em abril de 2025, já temos discussão concreta destes meses”.

Na síntese, “será certamente a base e há de refletir aquilo que são o início do cumprimento dos compromissos eleitorais vertidos no Programa de Governo a se meter à Assembleia no início de maio”.