Bom dia! É quarta-feira!

* Segue hoje para o terceiro dia, na Assembleia Legislativa da Madeira, a discussão do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2025. A abertura da sessão plenária está agendada para as 9h00.

* A Galeria Lourdes inaugura pelas 18h00 a exposição ‘Redemoinhos do Atlântico’, de Ankristina Nogueira.

* Será hoje apresentada a obra ‘Falar em Público’, da autoria da professora Ana Andrade. A apresentação terá lugar às 18h30, no auditório do Sindicato dos Professores da Madeira.

* A Orquestra de Bandolins da Madeira promove pelas 21h00 um concerto especial de homenagem ao maestro Eurico Martins, a ter lugar no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

* Continua no Castanheiro Boutique Hotel a 4.ª edição dos ‘Concertos no Pátio’. Benjamim promete um concerto memorável marcado para as 21h30.

* Arrancam hoje as Festas do Concelho da Calheta. A diversão noturna começa pelas 21h30 com a Banda Brado, continuando lá mais para o final da noite com o artista Bispo, subindo ao palco pelas 23h00.