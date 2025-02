Fernando Oliveira Martins, de 58 anos, superintendente da Polícia de Segurança Pública (PSP), irá assumir o cargo de vogal no Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), iniciando funções imediatamente.

Porém, é provável que venha a suceder a Marco Lobado, cuja comissão de serviço de março de 2022 não será renovada.

Nascido em Lisboa e residente na Madeira há mais de 25 anos, Oliveira Martins foi recentemente condecorado pela PSP e traz consigo uma vasta experiência operacional e administrativa, destacando-se como figura chave na estrutura da Polícia de Segurança Pública da Madeira ao longo dos últimos anos.

Fora da efetividade de serviço desde março de 2023, Oliveira Martins foi nomeado como novo vogal do Serviço Regional de Proteção Civil pela Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil, integrando a equipa liderada por Richard Marques, também ele recentemente empossado. Esta mudança representa a segunda alteração significativa no comando do SRPC, após a saída de António Nunes.

Leia mais na edição impressa de hoje do JM.