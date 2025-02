Este evento, uma forma de consideração do trabalho e do contributo dos enfermeiros para a qualidade dos cuidados de saúde na Região Autónoma da Madeira, contou com a presença do autarca do Porto Santo e demais entidades.

Foram medalhados oito profissionais. Nuno Batista destacou, no seu discurso, a proximidade destes profissionais junto da população porto-santense.

Além do autarca do Porto Santo, a cerimónia contou com a presença de Laura Faria, diretora do Centro de Saúde do Porto Santo, Maria Odília Franco, enfermeira chefe do Centro de Saúde do Porto Santo e de Teresa Espírito Santo, presidente do Conselho Diretivo Regional da Ordem dos Enfermeiros da Madeira.