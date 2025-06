O Orçamento da Região, que começa a ser discutido amanhã na Assembleia Legislativa da Região, contempla várias prioridades para defesa do sector agrícola na Região.

A mensagem foi transmitida pelo secretário regional de Agricultura e Pescas, que esteve presente na freguesia do Jardim da Serra, a qual voltou a acolher a tradicional Festa da Cereja, uma das mais antigas da Região.

“Estamos atentos às preocupações dos agricultores e pescadores e tudo faremos para que o sector possa continuar a crescer e ter o desenvolvimento que vem registando. O Orçamento do Governo contempla várias medidas para que o rendimento gerado pelo sector primário seja cada vez maior”, referiu Nuno Maciel, que assistiu ao cortejo etnográfico alusivo à cereja.

O governante aproveitou a ocasião para anunciar que as obras do teleférico, que vai ligar a freguesia do Jardim da Serra ao Curral das Freiras, deverão começar já este verão. Trata-se de um “investimento privado”, recordou o secretário e que, acredita, “certamente vai trazer uma nova dinâmica ao concelho”.

Sobre a produção de cereja, que ao que tudo indica será semelhante à do ano passado, o governante referiu que tudo está a ser feito para que a produção possa registar os valores alcançados em anos anteriores, quando havia mais produção. A revitalização passa por estudar novas variedades mais resistentes ao frio.

“Queremos que a cereja continue a ser um produto típico desta localidade. As alterações climáticas e as pragas têm prejudicado esta produção, mas os agricultores sabem que a Direção Regional de Agricultura tem estado no terreno e, atualmente, há estudos e experiências que estão a ser realizadas para que se possa ultrapassar estes constrangimentos”, explicou o secretário regional, elogiando, por outro lado, o esfoço da freguesia, da Casa do Povo e de entidades privadas para que esta festividade continue a ser uma “referência” desta localidade.

“São pessoas que sentem a localidade e que através do voluntariado dinamizam as localidades. Através dos fundos comunitários, nomeadamente do PEPAC, há apoios para que estas entidades continuem a promover as nossas tradições”, vincou o secretário.

Depois de ter anunciado um reforço de verba para esta festividade, Nuno Maciel apontou que a cultura da cerejeira envolve aproximadamente 130 agricultores, seis biológicos, ocupando uma área estimada de cerca 10 hectares, prevendo-se uma produção de 13 toneladas.

Mais de 95% das explorações de cerejeiras (e a mesma proporção para a área) localizam-se no concelho de Câmara de Lobos, no Curral das Freiras, principalmente no Jardim da Serra.

A Festa da Cereja é uma organização da Casa do Povo local com o apoio da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas e do PRODERAM.