Obras no Cais 1 do Porto do Funchal estão concluídas

Terminada a empreitada de substituição dos cabeços de amarração do cais 1 e rampa RO-RO no Porto do Funchal, está tudo pronto para receber o principal utilizador daquele cais, o Lobo Marinho que está de regresso, depois do habitual período de manutenção.

Isso mesmo informou hoje a APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, que mais ressaltou que a referida empreitada complementa a primeira fase que decorreu, em janeiro de 2022, quando foram substituídos três dos 10 cabeços de amarração do cais 1.

“Com a substituição dos restantes cinco cabeços, localizados na beira-cais e outros dois existentes na rampa RO-RO fica concluída esta intervenção que abrangeu a demolição dos cabeços de amarração existentes e viga de bordo e a execução de novos maciços para fixação dos novos cabeços de amarração, incluindo os cabeços de 50 toneladas e da nova viga de bordo. Foi também feita a reabilitação da camada de desgaste do terrapleno existente, com a repavimentação em pavimento betuminoso, bem como a reabilitação das caixas técnicas e a reparação das guardas metálicas existentes”, esclarece ainda.

408.268 passageiros entre o Funchal e o Porto Santo

Segundo revelou a presidente do CA da APRAM, a ligação entre a Madeira e o Porto Santo movimentou no ano passado, um total de 408.268 passageiros, um recorde face aos números registados nos últimos 10 anos e um crescimento de 20% face ao ano anterior.

Muitos destes passageiros foram madeirenses, mas houve também muitos não residentes na região.

“Trata-se de uma linha muito importante, pois assegura não só a mobilidade inter-ilhas como contribui para o abastecimento da ilha do Porto Santo”, salientou Paula Cabaço, garantido que “esta administração tem a preocupação de assegurar a manutenção e operacionalidade portuária do cais que serve esta linha de serviço público”.

De assinalar que a segunda fase da empreitada de substituição dos cabeços de amarração do cais 1 e rampa RO-RO do Porto do Funchal foi adjudicada à empresa ETERMAR-Engenharia, S.A., pelo valor de mais de 160 mil euros e foi executada em menos de um mês.