O PAN Madeira considera que “tem sido a voz incansável na defesa dos direitos das pessoas, dos animais e da natureza”.

“Nesta legislatura, conseguimos conquistas fundamentais como a criação da taxa turística, a revisão do SIADAP, a implementação de um novo modelo remuneratório para os bombeiros, a criação dos Grupos de Ação Local e verbas para a igualdade de género e às associações da causa animal. Com a coragem de enfrentar os problemas estruturais da Região, temos mostrado que uma política diferente é possível: uma política que, com diálogo e construção, coloca as pessoas e o planeta no centro das decisões”, refere o partido, em comunicado.

Mais recorda o PAN que defende mais habitação acessível com a recuperação de prédios devolutos e incentivos ao arrendamento de longa duração, zonas de contenção para o Alojamento Local e mais apoios para a compra e construção de casa; propõe a criação de uma Comunidade Terapêutica, a licença menstrual, a redução do IVA veterinário e para a ração, crematórios para os animais e o hospital público veterinário, bem como a possibilidade de pagamento faseado dos tratamentos; quer uma fiscalização ambiental mais rigorosa, hortas urbanas, mais produção biológica e produtos locais nas cantinas públicas; aposta no produto regional, na reciclagem, com sistema de depósito/reembolso e na mobilidade sustentável, expandindo os transportes públicos elétricos e incentivando bicicletas e a partilha de veículos. “Medidas concretas para uma Madeira mais justa e sustentável”, adita.

“O PAN tem sido um partido de causas, de trabalho, de propostas e de avanços concretos para uma sociedade mais justa. Sem a nossa presença, muitas destas questões fundamentais continuariam invisíveis no Parlamento. É urgente votar em quem faz a diferença!”, afirma Mónica Freitas, porta-voz do PAN Madeira.