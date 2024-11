O deputado único da Iniciativa Liberal, Nuno Morna, subiu ao palanque para dizer que o partido vai apoiar a proposta de alteração do artigo 120° do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, visando o pagamento do IMI em cinco prestações anuais para casos em que o valor seja superior a 100€, da autoria do JPP, mas não deixou de ironizar, criticando fortemente a “estupidez” deste imposto.

“Se há impostos estúpidos, o IMI é, sem sombra de dúvida, o mais estúpido de todos. O campeão absoluto da estupidez tributária. Podíamos falar de outros impostos que, pelo menos, têm a decência de serem esporádicos ou, quem sabe, de fazer algum sentido lógico. Mas o IMI? Esse é o rei da falta de sentido, o imperador coroado da tributação absurda. Um imposto que nos faz pagar por aquilo que já é nosso, que nos lembra constantemente que a nossa casa, o nosso refúgio, a nossa segurança, é, na verdade, uma espécie de empréstimo perpétuo do Estado, sujeito a revisões, actualizações e reajustes conforme a conveniência da máquina fiscal”, enquadrou o parlamentar.

“Por mim, o IMI devia ser pago em 3.500 prestações anuais”, disse, arrancando gargalhadas no hemiciclo.

“Ou então uma para cada dia e meio, para o Estado poder fazer o que mais gosta: vir à nossa porta vezes sem conta, num vai-e-vem constante de papéis, carimbos e cartas com aquele selo oficial da AT que nos faz gelar a espinha. Porque, afinal, se o IMI já é uma espécie de renda, por que não torná-lo numa tortura diária e parcelada?”, contrapôs.

