“O Bloco de Esquerda Madeira esteve esta manhã em campanha nas freguesias de Santa Maria Maior e de São Martinho onde o contínuo aumento do custo de vida está entre as maiores preocupações de quem vive do seu trabalho ou da sua reforma. Tudo aumenta no supermercado, mas os salários são sempre os mesmos e as pensões são de miséria, e muitos madeirenses estão com cada vez mais dificuldades em pagar a alimentação da sua família e os seus encargos mensais”, refere comunicado à imprensa.

O partido sustenta que tudo “isto é inadmissível numa Região onde a receita fiscal nunca esteve tão alta e numa economia que continua a bater recordes há vários meses consecutivos. Para o Bloco de Esquerda é fundamental que este boom económico se reflicta no aumento dos salários dos trabalhadores, que são quem produz e faz crescer a riqueza das empresas e da Região.

A par disso é igualmente importante a implementação de políticas que tragam mais justiça social para os pensionistas. O aumento das reformas mais baixas é fundamental para dar dignidade a quem trabalhou toda a vida, e nenhuma reforma deveria estar abaixo do valor que o próprio Estado determina como limiar da pobreza, que, neste momento ronda os seiscentos e trinta euros mensais.

Nesta campanha não deixamos de lembrar aos eleitores que foi um governo da AD, com Montenegro como líder parlamentar, que fez o maior ataque aos portugueses, que lhes roubou salário, dias de descanso e dinheiro das suas pensões. E que não se devem deixar enganar pelas palavras de quem está, de forma encapotada, a procurar privatizar o sistema de pensões e a entregá-lo a fundos abutres que pretendem ganhar dinheiro com os descontos de quem trabalha ou trabalhou. A perspectiva de ter a Iniciativa Liberal, que quer privatizar todo o estado social, da saúde à educação e às pensões, a apoiar um governo da AD contribuiu ainda mais para este alerta que deixamos aos madeirenses.

Só com mais força do Bloco de Esquerda na Assembleia da República poderemos garantir os direitos de todas e todos os portugueses e travar este saque às pensões e ao estado social que a AD estáa preparar, com o apoio da Iniciativa Liberdade”, é desenvolvido.