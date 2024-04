O PSD apresentou um voto de congratulação pelo envolvimento da população nas comemorações do 25 de abril, que viria a ser aprovado por unanimidade.

Durante a sessão ordinária da Assembleia municipal do Funchal, João Paulo Marques, do PSD, enalteceu o programa elaborado pelo município e por Faria Paulino, em particular.

Mas, também aproveitou para criticar a oposição e as ausências partidárias na sessão realizada no município.

”Nesta cidade, o Carnaval não se celebra em abril”, mas há partidos que aproveitam para fazer política de forma negativa, disse.

Antes, o deputado municipal social-democrata afirmou que “o 25 de abril não tem donos, a liberdade não tem proprietários”.

Andreia Caetano, do PS, aproveitou para afirmar que o concerto monumental com 600 vozes, no Parque de Santa Catarina, alusivo ao 25 de abril, foi organizado pelo governo e não pela Câmara, lembrando até que a presidente da autarquia chegou a ser apupada quando discursou.

O PS também apresentou um voto de saudação sobre o 25 de abril, rejeitado pela coligação ‘Funchal sempre à frente’.