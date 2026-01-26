MADEIRA Meteorologia
Novo regulamento do porto do Funchal será apresentado até final de fevereiro

    Novo regulamento do porto do Funchal será apresentado até final de fevereiro
    José Manuel Rodrigues recebeu vários operadores esta tarde para resolver problema do porto do Funchal. DR
26 Janeiro 2026
Proposta de novo regulamento para o porto do Funchal apresentada até ao final de fevereiro. TáxisRAM põe fim aos protestos e restantes operadores não vêm motivos para alterar regras

A Secretaria Regional de Economia (SRE), representantes dos taxistas, operadores turísticos e agentes de cruzeiros voltaram a reunir-se esta segunda-feira para tentar resolver o diferendo no porto do Funchal, que levou a TáxisRAM a denunciar situações de “concorrência desleal”. Da reunião resultou o compromisso de aguardar pelas conclusões do grupo de trabalho que irá propor um novo regulamento, previsto para o final de fevereiro.

  • Paulo Pereira reuniu sozinho com Secretario regional da Economia.
    Paulo Pereira reuniu sozinho com Secretario regional da Economia. DR

O presidente da TáxisRAM, Paulo Pereira, garantiu que “nos próximos 30 dias não haverá manifestações”, afirmando que a associação irá esperar pela resposta da APRAM e pela atualização das regras, em articulação com todas as partes. A presidente da APRAM, Paula Cabaço, esteve presente e registou as reivindicações dos taxistas quanto ao acesso ao porto.

Numa segunda reunião participaram os restantes operadores, incluindo a AITRAM, que não veem motivos para alterar as normas em vigor, embora admitam melhorias.

Liliana Vieira, da BC Tours Portugal e Ibercruises, apelou ao bom senso para não prejudicar a imagem da Região junto dos armadores. O secretário regional José Manuel Rodrigues sublinhou que o futuro regulamento procurará compatibilizar os interesses de todos os intervenientes.

