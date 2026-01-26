Novo regulamento do porto do Funchal será apresentado até final de fevereiro

A Secretaria Regional de Economia (SRE), representantes dos taxistas, operadores turísticos e agentes de cruzeiros voltaram a reunir-se esta segunda-feira para tentar resolver o diferendo no porto do Funchal, que levou a TáxisRAM a denunciar situações de “concorrência desleal”. Da reunião resultou o compromisso de aguardar pelas conclusões do grupo de trabalho que irá propor um novo regulamento, previsto para o final de fevereiro.
O presidente da TáxisRAM, Paulo Pereira, garantiu que “nos próximos 30 dias não haverá manifestações”, afirmando que a associação irá esperar pela resposta da APRAM e pela atualização das regras, em articulação com todas as partes. A presidente da APRAM, Paula Cabaço, esteve presente e registou as reivindicações dos taxistas quanto ao acesso ao porto.
Numa segunda reunião participaram os restantes operadores, incluindo a AITRAM, que não veem motivos para alterar as normas em vigor, embora admitam melhorias.
Liliana Vieira, da BC Tours Portugal e Ibercruises, apelou ao bom senso para não prejudicar a imagem da Região junto dos armadores. O secretário regional José Manuel Rodrigues sublinhou que o futuro regulamento procurará compatibilizar os interesses de todos os intervenientes.
