Duas continuidades, cinco saídas e seis entradas.

Miguel Albuquerque efetuou uma profunda reformulação no Governo Regional que vai iniciar esta próxima legislatura, apresentando algumas novidades que, paulatinamente, o JM já tinha noticiado durante a semana em curso, como é o facto de o Executivo passar a ostentar mais um governante em relação ao passado recente. Passam a ser 9.

De resto, alguns dos novos protagonistas o Jornal foi revelando, outras caras são surpreendentes.

Começando por quem fica do anterior Governo, era já expectável que Jorge Carvalho e Eduardo Jesus continuassem na estrutura governativa.

Jorge Carvalho mantém as pastas da Educação, Ciência e Tecnologia. Eduardo Jesus, tal como o Jornal antecipou, vai liderar uma secretaria que aglomera as áreas do Turismo, Ambiente e Cultura, sendo a pasta ambiental uma novidade que compensa a transferência de competências económicas para José Manuel Rodrigues.

O líder do CDS ficará responsável pela Secretaria Regional da Economia.

A tutela da Saúde e Proteção Civil, que pertencia a Pedro Ramos, passa a ser liderada por Micaela Freitas, que presidia ao Instituto de Segurança Social.

Já as Finanças, depois de muito se ter falado da possibilidade de Jaime Filipe Ramos, a solução para substituir Rogério Gouveia incidiu no presidente do Conselho de Administração do IDE, Duarte Freitas, conforme demos nota na edição de ontem.

Na Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, também como o JM anunciou, foi o eleito para suceder a Rafaela Fernandes.

Menos previsível é a escolha de Miguel Albuquerque para a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude. Sai Ana Sousa e entra Paula Margarido, que vinha desempenhando funções como deputada do PSD na Assembleia da República.

O novo governante encarregue dos Equipamentos e Infraestruturas é outra cara nova a este nível. Trata-se de Pedro Rodrigues, que vai substituir Pedro Fino.