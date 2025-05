O Plaza Madeira, centro comercial gerido pela Multi Portugal, acaba de reforçar a sua oferta de bem-estar com a abertura do ginásio Be-Fit. Esta nova unidade disponibiliza uma experiência inovadora no universo do fitness, pensada para todos os níveis de prática e idades.

Com uma área total de 1.369 metros quadrados, o Be-Fit Plaza Madeira distingue-se pelo seu design moderno e equipamentos de última geração. Os utilizadores têm acesso a mais de 150 estações de treino e a uma ampla variedade de aulas de grupo gratuitas, que incluem modalidades como Treino Funcional, Cycling, Pilates, HIIT, BodyPump, Body Balance, RPM, Danzaction, Step, Localizada, Circuito, Stretching e Musculação.

Para Vitor Rodrigues, diretor do Plaza Madeira, a chegada do Be-Fit representa um marco importante para o centro: “A incorporação do Be-Fit na oferta do Plaza Madeira é muito relevante para o nosso centro. Trata-se de um espaço que promove a saúde e bem-estar dos nossos clientes e que foi concebido para acolher membros de todas as idades, tanto iniciantes como praticantes mais avançados, com equipamentos de última geração e ambiente motivador. Esta abertura integra-se na nossa estratégia de melhoria contínua na oferta do Plaza Madeira”.