A NOVA Medical School trará, pela primeira vez, o seu inovador programa Summer Medical School: Lifestyle à Região Autónoma da Madeira, em parceria com a Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil e a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia da Região. O evento acontecerá entre os dias 7 e 11 de julho, na Escola de Hotelaria e Turismo do Funchal, com um workshop adicional na ilha de Porto Santo, a 12 de julho.

Este programa de verão é direcionado a crianças entre os 6 e os 10 anos e tem como principal objetivo intervir precocemente nas novas gerações, oferecendo-lhes competências para a adoção de estilos de vida saudáveis.

Durante os cinco dias de atividades, as crianças terão a oportunidade de adquirir competências essenciais nas áreas da nutrição, atividade física, saúde mental e ciência. Através de workshops práticos, aprenderão a confecionar refeições saudáveis, a se exercitar, a gerir as suas emoções e a compreender os aspetos científicos por trás dos alimentos. Além disso, terão sessões interativas sobre riscos cardiovasculares e outras condições associadas aos estilos de vida, bem como uma sessão de suporte básico de vida.

Os workshops serão ministrados por profissionais de saúde das áreas de medicina, nutrição, psicologia, investigação e exercício físico, oferecendo uma abordagem integrada e prática para a formação dos jovens participantes.

O Secretário Regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, destacou a importância do programa no contexto da saúde pública. Jorge Carvalho, Secretário Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, também sublinhou o valor da iniciativa.

Com a descentralização do programa para a Madeira, a NOVA Medical School pretende contribuir para a criação de uma sociedade mais saudável, segura e sustentável, com cidadãos capacitados para adotar hábitos que favoreçam o bem-estar de todos.