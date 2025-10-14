MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

Nova Direita pede “justiça e equilíbrio” na noite funchalense

    Nova Direita pede “justiça e equilíbrio” na noite funchalense
    Paulo Azevedo defenbde que os empresários tenham soluções para a criação de riqueza as suas empresas, não entendendo o porquê da redução recente dos horários dos estabelecimentos de animação noturna no centro do Funchal. DR
Redação

Região
Data de publicação
14 Outubro 2025
14:39
Comentários

O coordenador regional da Nova Direita vai questionar o futuro Executivo camarário do Funchal sobre os horários de encerramento de animação noturna no centro da cidade, pois no seu entender é necesário defender “aqueles que criaram e ainda criam postos de trabalho”.

Paulo Azevedo defende que seja reposta “justiça e equilíbrio na noite madeirense” e não entende o porquê da redução recente de horários, “quando o turismo é cada vez mais jovem e procura cada vez mais animação noturna”.

O cabeça de lista do partido à Câmara Municipal nas últimas Eleições Autárquicas considera que a retirada de uma hora de funcionamento não resultou naquelas que diz serem as zonas mais críticas (Zona Velha e Rua das Fontes), acrescentando que há “mais ocorrências e mais graves”.

Para Paulo Azevedo a falta de segurança “não se deve aos bares mas sim à falta de PSP nas ruas e ao mau planeamento da Câmara Municipal do Funchal”.

“O porquê da rua mais segura do Funchal, a Rua da alfândega ter sido o alvo desta lei inconstitucional. Não terão sido os lobbies? Estamos em estado de emergência? Depois das 23h00 não se pode comprar nada nas bombas de gasolina? Se existe uma lei, mesmo inconstitucional, o porquê de ter sido aplicada de formas diferentes na cidade? Onde está o direito de igualdade?”, questiona.

“Os números do turismo são incríveis com aumentos ano após ano, com cada vez mais jovens à procura duma experiência. Qual o sentido de castrar um dos pontos mais fortes da nossa linda ilha?”, interroga ainda Paulo Azevedo.

“Sendo o turismo a nossa maior fonte de rendimento será que devemos sacrificar os empresários que investem há anos na ilha em prol de alguns ‘amigos’ com alojamentos locais que se queixam de ruído?”, aponta, acrescentando ainda que a maioria do PSD na Câmara Municipal “só vai piorar a vida dos empresários da capital da Madeira”.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Bruno Olim
Farmacêutico Especialista

Desilusão
14/10/2025 08:00

Os dias que correm são estranhos, há algo neles que rejeitamos profundamente! O padrão social é obviamente dinâmico, e esse dinamismo é sinal de evolução...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que acha da propaganda eleitoral produzida pelas candidaturas às autárquicas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas