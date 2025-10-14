Nova Direita pede “justiça e equilíbrio” na noite funchalense

O coordenador regional da Nova Direita vai questionar o futuro Executivo camarário do Funchal sobre os horários de encerramento de animação noturna no centro da cidade, pois no seu entender é necesário defender “aqueles que criaram e ainda criam postos de trabalho”.
Paulo Azevedo defende que seja reposta “justiça e equilíbrio na noite madeirense” e não entende o porquê da redução recente de horários, “quando o turismo é cada vez mais jovem e procura cada vez mais animação noturna”.
O cabeça de lista do partido à Câmara Municipal nas últimas Eleições Autárquicas considera que a retirada de uma hora de funcionamento não resultou naquelas que diz serem as zonas mais críticas (Zona Velha e Rua das Fontes), acrescentando que há “mais ocorrências e mais graves”.
Para Paulo Azevedo a falta de segurança “não se deve aos bares mas sim à falta de PSP nas ruas e ao mau planeamento da Câmara Municipal do Funchal”.
“O porquê da rua mais segura do Funchal, a Rua da alfândega ter sido o alvo desta lei inconstitucional. Não terão sido os lobbies? Estamos em estado de emergência? Depois das 23h00 não se pode comprar nada nas bombas de gasolina? Se existe uma lei, mesmo inconstitucional, o porquê de ter sido aplicada de formas diferentes na cidade? Onde está o direito de igualdade?”, questiona.
“Os números do turismo são incríveis com aumentos ano após ano, com cada vez mais jovens à procura duma experiência. Qual o sentido de castrar um dos pontos mais fortes da nossa linda ilha?”, interroga ainda Paulo Azevedo.
“Sendo o turismo a nossa maior fonte de rendimento será que devemos sacrificar os empresários que investem há anos na ilha em prol de alguns ‘amigos’ com alojamentos locais que se queixam de ruído?”, aponta, acrescentando ainda que a maioria do PSD na Câmara Municipal “só vai piorar a vida dos empresários da capital da Madeira”.
AQUINTRODIA
Venho surpreender-te.
Talvez pudesse começar: foi hoje que lancei a mão à pena, como era usual em tempos idos, mas já não tenho o jeito...As letras já...
Os dias que correm são estranhos, há algo neles que rejeitamos profundamente! O padrão social é obviamente dinâmico, e esse dinamismo é sinal de evolução...
Como é apanágio nas eleições autárquicas, assistiu-se a uma grande mobilização ao longo das últimas semanas, onde imperou, por regra, uma sã vivência democrática,...
Lisboa, 23 de maio de 1536. O céu pesa sobre a cidade como um presságio. Os sinos dobram, mas não anunciam festa. O som espalha-se pelas colinas, como...
Não estava no programa do Governo, não foi discutido com a comunidade científica, não existiu um diagnóstico aprofundado, não se conhece uma análise de...
Encarando a AP e qualificação dos seus recursos, como um elemento-chave da competitividade económica do país, o Governo colocou a reforma do Estado como...
Antes de qualquer outra coisa, quero pedir desculpa. Perdoem-me pela ausência. Há uns tempos que não vos escrevo. Mas eu sinto que estou a ficar velho...
Anualmente, o Dia Mundial da Saúde Mental é assinalado a 10 de outubro. Num contexto de rápidas mudanças sociais, económicas e tecnológicas, a saúde mental...
Outubro chega sempre com cheiro a terra molhada e uma nostalgia difícil de explicar. Os dias encurtam, a luz apaga-se mais cedo e a cozinha torna-se o...
A natureza criou os sons, os homens inventaram o ruído. O silêncio deve estar reservado para o incontornável direito ao descanso, para o tempo da introspecção...
A adoção de assinaturas eletrónicas deixou de ser “nice to have” para se tornar peça central na governança documental das PME. Além de reduzir erros operacionais - desde versões divergentes...
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse hoje que espera um desenvolvimento positivo “nas próximas horas” em relação à devolução dos corpos...
A TV Hamas divulgou um vídeo em que mostra a execução de oito homens, que diz serem “colaboradores” de Israel, numa rua da Cidade de Gaza, após a retirada...
A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, e a presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM), Nivalda Gonçalves,...
Ricardo Franco esclareceu hoje que Hugo Marques foi escolha dele para encabeçar a candidatura à Câmara Municipal de Machico e adiantou que não fez campanha...
Ricardo Franco apresentou-se esta tarde como candidato à liderança do PS-Madeira, dizendo que a sua candidatura “não é contra ninguém”, mas “uma candidatura...
Uma mulher de nacionalidade estrangeira, com idade na casa dos 60 anos, ficou em estado grave na sequência de um acidente de mergulho, ocorrido na tarde...
A vereadora eleita à Câmara Municipal do Funchal pelo JPP, Fátima Aveiro, reagiu hoje às declarações de Miguel Albuquerque na Ribeira Brava, em que afirmou...
A fragata ‘Courbet’, da marinha francesa, vai estar no porto do Funchal entre os dias 18 e 23 de outubro, segundo informação revelada esta terça-feira...
O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), através da sua Unidade de AVC (U-AVC), associa-se à campanha nacional promovida pela Sociedade...
A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco celebrou o “Dia Mundial da Saúde Mental”, na passada sexta-feira, dia 10 de outubro. A atividade iniciou-se...