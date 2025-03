A Nova Direita visitou esta manhã os bairros do Falcão, Galeão e Quinta do Leme, onde constatou o abandono total das infraestruturas e ouviu as queixas da população. Jardins degradados, lixo acumulado e falta de manutenção “são algumas das condições que os moradores enfrentam diariamente”.

“Os residentes sentem-se esquecidos e revoltados. Denunciam a falta de resposta das autoridades, mas nada muda”, afirmou Paulo Azevedo, cabeça de lista da Nova Direita.

“Apesar do medo de represálias, muitos manifestaram a intenção de exigir mudança no dia 23 de março, através do voto”, disse ainda, garantindo que a Nova Direita reforça “o compromisso de continuar a dar voz às comunidades negligenciadas e lembra que, nas urnas, cada cidadão tem o poder de transformar a sua realidade e construir um futuro melhor, sem medo”.