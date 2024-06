Terminou a reunião entre as cinco forças políticas (Chega, CDS, IL e PAN com o PSD a liderar os trabalhos).

São as forças partidárias que se disponibilizaram para dialogar com o Governo Regional a propósito do programa de Governo e da primeira reunião, essencialmente, para acertar metodologia, saiu a esperança do PSD, na voz de Jaime Filipe Ramos e Jorge Carvalho em chegar a um consenso que permita a aprovação do programa.

Jaime Filipe Ramos criticou a postura do PS e JPP, os únicos a recusar este diálogo.

Aliás, fez questão de frisar, lamentando que estes não aceitem que quem venceu as eleições foi o PSD-M, o partido mais votado. Agora, as negociações prosseguem na quarta e quinta-feira com a audição a cada força política.

Após esta reunião geral, na quarta-feira, são ouvidos o PAN e IL.

Na quinta-feira são ouvidos o Chega e CDS-PP.