No âmbito da Comemoração do Dia Internacional das Florestas, que se assinalou no passado dia 21 de março, o IFCN dinamizou, um conjunto de atividades para a comunidade escolar do 1.º, 2.º e 3.º ciclos e secundário, no Parque Florestal do Ribeiro Frio, enquadrado no 25.º aniversário da Laurissilva da Madeira como Património Mundial Natural pela UNESCO.

Ao todo foram 383 alunos e professores que participaram nesta iniciativa realizada ontem e hoje durante a manhã e a tarde, através de um circuito lúdico pedagógico no Parque Florestal do Ribeiro Frio e área circundante (posto aquícola e zona de observação de aves). Recorde-se que este evento seria para ter lugar na passada semana, mas em virtude das condições meteorológicas teve de ser adiado.

Os alunos participantes foram agrupados e fizeram paragens em seis postos, onde equipas do IFCN realizaram ações de sensibilização temáticas.

Nos postos do IFCN estiveram presentes elementos do Corpo de Polícia Florestal; Sapadores Florestais; Corpo de Vigilantes da Natureza; equipas técnicas dos viveiros florestais da Divisão de Florestação e Conservação dos Solos; técnicos da Divisão de Fitossanidade Florestal e Controlo de Espécies Invasoras e da Divisão da Divisão de Formação e Comunicação, que abordam o tema da floresta recorrendo a alguns equipamentos de trabalho/intervenção, promovendo o conhecimento de forma interativa com os grupos.