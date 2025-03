O Comando Regional da PSP Madeira deteve, em flagrante delito, três indivíduos do sexo masculino, com idades entre os 27 e os 40 anos, naturais e residentes no concelho de Câmara de Lobos, pelo crime de tráfico de estupefacientes.

As detenções ocorreram na manhã do dia 25 de março, no âmbito de uma investigação, levada a cabo pela Divisão Policial de Câmara de Lobos, que decorria há mais de três anos e que culminou com o cumprimento de mandados de busca e apreensão emitidos pela autoridade judiciária.

No decorrer da operação, foram apreendidas: 14 doses individuais de heroína; 571 doses individuais de haxixe; 50 doses individuais de uma substância psicoativa conhecida como “Alpha PHP” (vulgo Bloom); e 218,70 euros em numerário, suspeito de proveniência ilícita.

De acordo com o comunicado da PSP, durante as buscas foram ainda encontrados diversos objetos, como ferramentas, berbequins, rebarbadoras e uma consola de videojogos, que se suspeita serem provenientes de furto e utilizados como moeda de troca por consumidores de droga.

Os suspeitos foram presentes às autoridades judiciárias, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.

A PSP da Madeira aproveitou a ocasião para alertar a população sobre os perigos associados ao consumo de substâncias psicoativas e reafirmou o seu compromisso na luta contra o narcotráfico na região