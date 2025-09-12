“Negligência continua a ser o maior risco”

Carolina Pinto, Coordenadora Regional da CPCJ destaca aumento de sinalizações e revela que existe “uma sociedade cada vez mais violenta e, isso, acaba por refletir-se nas crianças e nos jovens”
A coordenadora regional das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), Carolina Pinto, explicou esta sexta-feira o funcionamento destas estruturas e apontou as principais problemáticas com que têm lidado nos últimos anos. A responsável pela CPJC falava no final da reunião com Paula Margarido, secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude
“As entidades com competência em matéria de infância e juventude, como as escolas ou os serviços de saúde, são as primeiras a identificar situações de risco. Quando não conseguem resolver o problema, e há necessidade de aplicar uma medida de promoção e proteção, o caso deve ser sinalizado à comissão”, afirmou.
Segundo a responsável, “a comissão instaura o processo, avalia a situação de perigo, chama os pais e, sempre que a criança tenha 12 ou mais anos, também é ouvida. A partir daí, com base num diagnóstico, é definida a medida de promoção e proteção mais adequada”.
No ano de 2024, a maior parte das medidas aplicadas na Madeira foram de apoio junto da família e dos pais. “Em menor número, tivemos casos de acolhimento institucional e de acolhimento familiar”, adiantou a coordenadora.
Questionada sobre os riscos mais frequentes, foi clara: “As principais problemáticas que nos chegam continuam a ser a negligência, sobretudo nos cuidados de saúde e de educação. Em segundo lugar, temos a violência doméstica e, em terceiro, situações em que o próprio jovem adota comportamentos que põem em risco o seu desenvolvimento.”
A coordenadora confirmou também uma tendência de crescimento das sinalizações. “O relatório nacional já revelou esse aumento e o nosso relatório regional de atividades, que sairá em breve, segue a mesma linha. Em 2024 houve mais comunicações do que em 2023”, observou.
Sobre esse crescimento, admitiu que a leitura não é linear. “Claro que há uma sociedade cada vez mais violenta e isso acaba por refletir-se nas crianças e nos jovens. Mas também podemos ver o aumento de sinalizações como positivo, porque significa que a comunidade está mais atenta e não deixa passar situações de perigo.”
DO FIM AO INFINITO
Sem saber porquê, talvez pela solidão da viagem, ele aceitou o convite da mulher para se sentar à mesa com o seu grupo de amigos. Pegou no copo e arrastou...
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
O vídeo – 1.ª parte: um homem bate suavemente à porta de uma casa onde estão a ex-mulher e o filho de nove anos. Passa das quatro da madrugada. Não sabemos...
O fim do verão está aí à porta, encerrando um ciclo conturbado no contexto nacional, marcado por uma sequência de mega incêndios acompanhados de atos políticos...
Foi ainda durante a segunda guerra mundial que George Orwell escreveu e publicou o que viria a ser considerado um dos maiores romances do século XX. Uma...
Conheça as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
Céu geralmente muito nublado. Aguaceiros fracos na vertente norte e nas terras altas....
SIGA FREITAS
Esta semana começou mais um ano letivo universitário. Para muitos jovens madeirenses – e para os seus pais que agora ficam com os olhos lacrimejantes ao...
O poder autárquico é um pilar fundamental da democracia local, pois traduz-se na capacidade dos cidadãos influenciarem diretamente as políticas da gestão...
Este verão que agora definha foi gordo e fértil em drama, tragédia e infelicidade. Desde destrutivos incêndios ao acidente com o elevador da Glória, passando...
Percorro os cantos da ilha, na velocidade que os carros à frente do meu deixam, muitos ostentam autocolantes na parte posterior dos bólides que enchem...
No outro dia, vi um reels que me deixou a pensar... No vídeo mostrava duas pessoas numas escadas rolantes, em andamento. De repente, devido a uma falha...
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
O calendário não podia ser mais emocionante: logo à 4.ª jornada da liga portuguesa, o Sporting recebe o FC Porto em Alvalade, este sábado, dia 30 de agosto, às 20h30. Duas equipas invictas,...
A Coligação Acredita Porto Santo apresentou esta sexta-feira, na Quinta dos Sabores, os 66 candidatos que integram o projeto para as próximas eleições...
António Giestas, piloto que compete no grupo dos protótipos ao volante de um BRC CM 02, e um dos inscritos para a Rampa do Porto Moniz, que hoje foi adiada...
O líder do Chega, André Ventura, anunciou hoje que voltará a ser candidato à presidência do partido no próximo congresso, que ainda não está marcado.
“Quero-vos...
O Benfica deixou-se hoje empatar 1-1 na receção ao Santa Clara, em jogo da 5.ª jornada da I Liga de futebol.
Depois de uma primeira parte sem golos de...
Dinarte Nunes decidiu aceitar a liderança desta candidatura à Câmara do Porto Moniz porque acha que é “capaz de fazer mais e melhor” pelo concelho.
Considera...
Alguns países europeus tornaram público nos últimos dias que ponderam boicotar o Festival Eurovisão da Canção em 2026, caso Israel participe no concurso,...
O ator Marco Mendonça, vencedor da 6.ª edição do Prémio Revelação do Teatro Nacional D. Maria II, hoje anunciado, em Lisboa, considera que “é muito difícil...
Conheça a chave do sorteio 073/2025 do Euromilhões.
É composta pelos Números 5 - 10 - 23 - 31 - 37 e pelas Estrelas 3 e 11.
Boa sorte!
Os Estados Unidos avisaram hoje que defenderão “cada centímetro do território da NATO” em resposta à intrusão de drones russos no espaço aéreo polaco,...
A comissão organizadora da Rampa do Porto Moniz confirmou, ao final da tarde desta sexta-feira, o adiamento da prova que se iria realizar na próxima semana,...