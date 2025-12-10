MADEIRA Meteorologia
Rui Alves quer novo campo de treinos

Desporto
10 Dezembro 2025
7:00
O melhor fica para o fim e assim foi na celebração dos 115 anos do Nacional, conforme o JM Desporto dá conta na manchete da edição desta quarta-feira: ‘Rui Alves quer novo campo de treinos’.

Já de madrugada, o presidente dos alvinegros apresentou um projeto que prevê mais espaço de treino, estacionamento e alojamento para os jogadores.

Na Liga dos Campões, destaque para a derrota do Sporting frente ao Byern de Munique. Hoje, jogo o Benfica, que recebe o Nápoles, na Luz.

’Sócios aprovam contas positivas’ é o título referente ao Relatório de 2024/25 do Marítimo, que apresentou lucro de 398 mil euros.

Leia mais sobre as competições desportivas no JM em papel, no digital, nas redes sociais e na APP. Boa quarta-feira!

