O melhor fica para o fim e assim foi na celebração dos 115 anos do Nacional, conforme o JM Desporto dá conta na manchete da edição desta quarta-feira: ‘Rui Alves quer novo campo de treinos’.
Já de madrugada, o presidente dos alvinegros apresentou um projeto que prevê mais espaço de treino, estacionamento e alojamento para os jogadores.
Na Liga dos Campões, destaque para a derrota do Sporting frente ao Byern de Munique. Hoje, jogo o Benfica, que recebe o Nápoles, na Luz.
’Sócios aprovam contas positivas’ é o título referente ao Relatório de 2024/25 do Marítimo, que apresentou lucro de 398 mil euros.
O medicamento é a tecnologia em Saúde mais custo efectiva. O aforismo – de que é a tecnologia em Saúde, que mais Anos dá à Vida, e mais Vida aos Anos,...
Em início de mandato e com as nossas prioridades bem definidas no programa que apresentámos à população, é hora de nos centrarmos no trabalho concreto...
AQUINTRODIA
Está aí à porta a greve geral, pelos vistos não haverá volta a dar.
Um País parado, a reclamar na defesa de princípios consagrados em lei, partindo da ideia...
O mês de Dezembro na Madeira é muito mais que um mês, é um estado de espírito. É a Festa. Aquele momento único do ano em que a nossa ilha, já por si vibrante,...
Os jovens NEET (“Not (engaged) in Education, Employment or Training”, isto é, “nem trabalha, nem estuda, nem está em formação”, ou os “nem-nem”) são considerados...
Quando se olha para o mercado laboral português através dos olhos de quem nos avalia lá fora (OCDE, World Justice Project, Comissão Europeia) a imagem...
O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, celebrado a 3 de dezembro, visa promover a conscientização sobre as dificuldades enfrentadas por estas...
Sempre que vamos ouvindo nos discursos a importância de aumentar a competitividade de Portugal, inevitavelmente a inovação acaba por lhe estar inexoravelmente...
Isto são festas! A expressão é muito usada pelo povo para normalizar o exagero.
Comida a mais? São festas!
Bebida a mais? São festas!
Ordenado e gastos a...
Dezembro chega devagar, como se tivesse aprendido a não interromper o que está por dentro de nós. Aproxima-se com passos de lã: luzes nas janelas, frio...
‘Histórias que Inspiram’ dão o mote ao I Fórum Regional Erasmus+, que decorrerá no próximo dia 26 de novembro, no Museu Casa da Luz.
Enquanto os mercados financeiros globais permanecem voláteis, uma nova força originária do campo da blockchain está silenciosamente influenciando o destino de inúmeros investidores....
A Porto Santo Line anunciou o cancelamento das viagens previstas para sexta-feira, dia 12 de dezembro, entre a Madeira e Porto Santo, devido ao mau tempo....
Terá lugar, entre os dias 12 e 14 de dezembro, o Arraial de Santa Luzia, uma iniciativa promovida pela Casa do Povo de Santa Luzia.
O evento de três dias...
O ciclo de oficinas gastronómicas “Sabores no Museu” prossegue no Museu Etnográfico da Madeira, espaço tutelado pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente...
André Faria Rodrigues, de 26 anos, está desaparecido, desde a manhã desta terça-feira.
O desaparecimento foi participado, pela namorada, com quem vive,...
“Infelizmente, temos a lamentar estas pressões. Isto não nos surpreende, mas preocupa-nos. É uma forma de intimidação que tenta desmobilizar e condicionar...
Um homem, de 39 anos, ficou ferido, ao início desta tarde, na sequência de uma colisão ocorrida entre um motociclo e um veículo ligeiro de passageiros,...
A UNICEF alertou hoje que mais de 200 milhões de crianças precisarão de ajuda humanitária em 2026 em 133 países e territórios, e solicitou 6.580 milhões...
O diretor científico do Instituto Multidisciplinar do Envelhecimento (MIA) de Portugal, Manuel Santos, disse hoje que a população está a envelhecer com...
A Orquestra de Bandolins da Madeira vai realizar hoje, às 21h00, na Igreja Inglesa do Funchal, um concerto especial de fado que contará com a participação...
“Este projeto chama-se ‘Somos’, que é literalmente a nossa união. Consegue ler-se ‘Sou’ ou ‘Somos’, e a marca junta a moda e a estética”, explicou Érica...