MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Mundo

María Corina Machado esperada em Oslo, mas ausente da cerimónia do Nobel da Paz

    María Corina Machado esperada em Oslo, mas ausente da cerimónia do Nobel da Paz
    ARQUIVO LUSA MIGUEL GUTIERREZ / EPA
Lusa

Mundo
Data de publicação
10 Dezembro 2025
11:06
Comentários

opositora venezuelana María Corina Machado é esperada hoje em Oslo, mas não participará na cerimónia de entrega do prémio Nobel da Paz, que recebeu da organização, declarou o Instituto Nobel norueguês.

Segundo informações anteriores do Instituto, a líder da oposição venezuelana será hoje representada pela filha, Ana Corina Sosa Machado, em Oslo, na cerimónia de entrega do Prémio Nobel da Paz de 2025.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como avalia o desempenho das autoridades no combate ao tráfico de droga?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas