O navio da marinha francesa ‘Monge’ fará escala, na Madeira, entre os dias 2 e 6 de julho.

Este que é já uma presença assídua no Porto do Funchal, trata-se de um navio de ensaios e medidas da Marinha de Guerra Francesa, destinado a acompanhar o teste de mísseis balísticos e táticos disparados da costa francesa ou a partir de submarinos em imersão e a cooperar em operações envolvendo o seguimento de satélites e a observação de alvos no espaço próximo.

No dia da chegada, o Comandante de mar e guerra Pierre Roussel, irá junto com o signatário Eduardo Bonal da Silva, cônsul honorário de França no Funchal e o responsável da missão militar na Embaixada de França, em Lisboa, Jean-Louis Corrente, apresentar cumprimentos às principais entidades regionais, seguindo-se um almoço oficial a bordo.