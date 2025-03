Bom dia e bom fim de semana!

Este sábado é dia de reflexão, é véspera das eleições legislativas antecipadas na Madeira. Contudo, a vida social não para, e em dia de ‘Hora do Planeta’ – 20h30 e as 21h30, que este ano reforça o apelo à “ação contra a destruição ambiental”, há muito para fazer.

- Entre as 9h00 e as 13h30, no auditório do Sindicato dos Professores da Madeira, decorre o último dia do encontro temático intitulado ‘A Escola Manda Brincar’.

- Das as 9h30 às 11h30, o Café Memória da Madeira aborda o tema ‘Apoios no contexto da Demência’, com a assistente social Guida Cunha, da Equipa do Cuidador Informal do Instituto de Segurança Social da Madeira. A iniciativa decorre no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000).

- No Madeira Tecnopolo, entre as 10h00 e as 22h00, decorre o Mercado de Automóveis Usados.

- Às 15h00, no Jardim Botânico da Madeira, realiza-se a cerimónia que assinala o Dia Regional do Engenheiro.

- Na Igreja do Colégio, às 17h30, missa e procissão dos Passos. Às 19h00, no adro da Sé do Funchal, o sermão do encontro com as imagens do Senhor dos Passos e de Nossa Senhora das Dores.

- Na Igreja do Seixal, às 20h00, pode assistir ao primeiro concerto da edição ‘Barroco a Norte’, com o Ensemble de Cour e O do bairro Belo, com entrada livre.

- Pelas 21h30, no Centro Cultural de Investigação do Funchal, o concerto comemorativo do 32.º aniversário do Comando Operacional da Madeira, protagonizado pela Banda Militar da Madeira.

Espreite as atividades da ‘Hora do Planeta’

- Na Calheta, a Câmara local promove a iniciativa ‘Calheta Caminha pelo Planeta’, com concentração às 19h00, na Praceta 24 de Junho, na Vila.

- Em Santa Cruz, as comemorações começam às 10h00, com uma visita guiada, pelo professor Raimundo Quintal, ao Campo Ambiental do Santo da Serra. À tarde, a partir das 14h00, as atividades são nos Jardins da Casa da Cultura de Santa Cruz | Quinta do Revoredo. À noite, acontece um apagão ou redução luminosa na baía de Santa Cruz entre as 20h30 e as 21h30.

- Machico também vai desligar as luzes entre as 20h30 e as 21h30. Pelas 21h40, haverá uma caminhada pela frente mar.

- Câmara de Lobos associa-se às celebrações, com o momento central do evento - o apagar das luzes - que decorrerá entre as 20h30 e as 21h30, e com uma aula de ioga no Ilhéu.

- O Funchal aderiu ao slogan ‘Desliga-te. Dá uma hora ao planeta’ e deixa o repto para participarem e fazerem a diferença, desligando as luzes entre as 20h30 e as 21h30 e desta forma assumindo o compromisso global por um planeta mais sustentável.