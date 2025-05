No arranque dos trabalhos no plenário madeirense, na manhã desta quinta-feira, coube a Rafael Nunes a intervenção política inicial.

O deputado da JPP concentrou a sua intervenção na agricultura, relevando que “este setor tem de ser acarinhado, fortalecido e valorizado”, considerando que “tem faltado ambição das politicas públicas que permitam colmatar as necessidades do setor”, constatando, no seu entender que se assiste “ao aumento da vulnerabilidade perante o aumento estrondoso dos fatores de produção e falta de mão de obra”.

Rafael Nunes diz que “a constante substituição de governantes desta pasta”, dá razão às críticas, projetando que, agora, “infelizmente, não vai mudar nada, pelo que assistimos no debate do programa de governo”.

Entre um infindável rol de críticas – traçando um cenário de completo desastre, que mereceu muitos apartes de deputados da maioria –, disse ainda que houve um recuo de “9,5% de agricultores em 10 anos”, detetando “um claro abandono da atividade”.

Diz que “urge inverter números e intentar um verdadeiro plano para a agricultura”, mas considera que por agora o que verifica é a continuidade da defesa “da má gestão do passado”.