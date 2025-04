Bom dia!

- O auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico, na Rua das Mercês, acolhe às 9h30 a conferência ‘Girls in ICT 2025 – ‘Superando todas as divisões para uma transformação digital inclusiva’. A iniciativa é presidida pelo secretário regional das Finanças, Duarte Freitas.

- Pelas 10h00, na Assembleia da Madeira, acontece a reunião plenária número 3.

- Às 10h00, no Palácio de São Lourenço, o representante da República recebe em audiência a direção da União de Sindicatos da Madeira (USAM).

- Às 11h00, na Sé do Funchal, D. Nuno Brás preside a uma missa em homenagem ao Papa Francisco.

- No salão nobre da Câmara Municipal de Santa Cruz, às 11h30, tem lugar a conferência de imprensa ‘Educação P’lo Desporto Intergeracional’.

- Arranca hoje a 3.ª edição do ‘VivaCidade’. As atividades decorrem às 12h00, 17h00 e 21h00, em diferentes pontos do Funchal: Rua da Carreira, Sé do Funchal, Largo do Chafariz, Praça Amarela e Praça do Carmo.

- Na sala de conferências da Escola Secundária Jaime Moniz, às 15h00, decorre uma conferência sobre o Mosquito Aedes aegypti, com o médico Maurício Melim.

- No Centro Cultural e de Investigação do Funchal, às 16h00, o Grupo de Teatro da Casa de Saúde Câmara Pestana apresenta a peça ELAS CHEGARAM..., que assinala o centenário da chegada das Irmãs Hospitaleiras à Madeira.

- No auditório do Museu de Eletricidade – Casa da Luz, às 18h00, Raimundo Quintal apresenta o livro ‘Flores do Nosso Jardim’.

- Pelas 19h30, no Espaço Ideia da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, realiza-se a conferência ‘Segurança e Defesa 2025’, com a presença da secretária de Estado da Defesa Nacional, Ana Isabel Xavier.

- Às 20h30, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, a Orquestra de Bandolins da Madeira apresenta um concerto com a participação do Côr Meibion de Cymru - The South Walter Male Choir; grupo coral do Arco da Calheta e do Lux Aeterna Choir.