Município do Funchal organiza Jornadas Técnicas SIG sobre inovação e sustentabilidade no território

“O futuro da Gestão do território está a ser redesenhado por tecnologias emergentes como drones, satélites, sensores geoespaciais, modelação 3D e Digital Twins” e neste sentido o Município do Funchal organiza I Jornadas Técnicas SIG sobre inovação e sustentabilidade no território, que terão lugar nos dias 24 e 25 de fevereiro, no Colégio dos Jesuítas.

Sob o tema “Deteção Remota e SIG: Inovação Tecnológica para a Sustentabilidade Urbana e Ambiental”, este evento reunirá especialistas, técnicos e decisores políticos para debater o impacto dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) na gestão inteligente do território.

Leia a nota de imprensa municipal:

“As cidades estão a transformar-se com dados geoespaciais dinâmicos que permitem uma análise mais precisa quer do ambiente quer da estrutura urbana. Drones equipados com sensores LiDAR e multiespectrais capturam informação detalhada do território, permitindo criar modelos 3D realistas, essenciais para planeamento urbano, monitorização ambiental e resposta a desastres naturais. Os Digital Twins – réplicas virtuais das cidades – já não são apenas conceitos futuristas, mas sim ferramentas concretas para uma tomada de decisão mais informada e sustentável.