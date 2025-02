O Município de Câmara de Lobos reafirmou hoje o “compromisso de trabalhar em conjunto com as entidades responsáveis para garantir um serviço de transportes mais eficiente, seguro e adequado às necessidades da população”.

A reafirmação deste propósito foi salientada pela Autarquia após uma reunião de trabalho que decorreu na manhã desta quinta-feira, 27 de fevereiro, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

A reunião de trabalho serviu para “debater melhorias nas condições de operação dos transportes públicos no concelho”, segundo informou o Município liderado Sónia Pereira, que reuniu com a Vogal do Conselho Diretivo da Direção Regional dos Transportes e da Mobilidade Terrestre, representantes da empresa Rodoeste e da Polícia de Segurança Pública.