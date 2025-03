No âmbito do Projeto de Cidadania e Desenvolvimento da turma do curso profissional de técnico de informática (12.ºC), da Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade, e em articulação com as disciplinas de Educação Física e de Português, foi dinamizado ontem, dia 17, uma ação sobre a Igualdade de Género.

Segundo conta a escola numa nota de imprensa, a atividade contou com a presença de quatro convidadas, de diferentes áreas profissionais, e que partilharam as suas histórias de vida: Andreia Neves (Treinadora Adjunta de futebol da seleção feminina sub-14 e sub-16, gestora do Projeto da “Hora dos Super Quinas” na Madeira - Associação de Futebol da Madeira e Federação Portuguesa de Futebol); Carolina Fernandes (arbitra de futebol em diversos escalões - Associação de Futebol da Madeira), Emanuela Garanito (agente Principal da Polícia de Segurança Pública de São Vicente) e Márcia Mendonça (bombeira dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz e presidente da Junta de Freguesia da Ribeira da Janela). Ao todo participaram três turmas do 12º ano e uma turma do 9.º ano, perfazendo um total de sessenta alunos.

“Com esta iniciativa procurou-se consciencializar para as desigualdades entre homens e mulheres no mundo do trabalho; reconhecer as crenças associadas ao género na dimensão profissional; confrontar conhecimentos e crenças relacionadas com os papéis de mulheres e homens no mundo do trabalho; identificar áreas ou funções de âmbito profissional em que as mulheres estão sub-representadas; identificar os papéis sociais tradicionalmente atribuídos a homens e a mulheres”, refere.

Os responsáveis pela ação fazem um balanço muito positivo da atividade, enaltecem a participação e o interesse dos alunos, e reforçam a importância desta temática na escola.