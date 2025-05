Bom dia! É sexta-feira!

* É esta sexta-feira, entre as 9h00 e as 12h30, que o auditório da Escola Agrícola, em São Vicente, acolhe o fórum ‘LEADER: 30 Anos de Impacto’, promovido pela ADRAMA – Associação para o Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira, no âmbito das comemorações do seu 30.º aniversário. No fórum, que conta com o JM como media partner, usarão da palavra vários intervenientes, iniciando-se, na sessão de abertura, às 09h15, com Henrique Silva, presidente da direção da ADRAMA, José António Garcês, presidente da Câmara Municipal de São Vicente, e Nuno Maciel, secretário regional de Agricultura e Pescas.

* No âmbito do Seminário Nacional Municípios Amigos do Desporto 2025 – Active Cities / Smart Cities, terá lugar, pelas 9h30, nos Jardins do Almirante Reis, o Encontro Regional de Utentes dos Programas de Atividade Física – Smart Longevity in Action.

* O Festival Aqui Acolá, na vila da Ponta do Sol, continua hoje no seu segundo dia, com várias atividades que arrancam logo pelas 10h00. A destacar no dia de hoje a exibição do documentário ‘Carne - A Pegada Insustentável’, às 18h30, no Centro Cultural John dos Passos. Pelas 20h00, terá espaço a música com os Tangedores do Atlântico e os Xarabanda, no adro da Igreja Matriz da Ponta do Sol.

* A Assembleia Legislativa da Madeira acolhe, a partir das 13h30, a XXV edição da sessão plenária do projeto Parlamento Jovem Regional. Pelas 16h10, haverá a sessão comemorativa dos 25 anos da implementação deste Parlamento Jovem com uma homenagem aos seus fundadores, a decorrer no salão nobre da ALRAM.

* A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, visita o armazém do Banco Alimentar na Madeira, a partir das 14h30, para a sessão de abertura formal da 25.ª Campanha de Recolha de Alimentos.

* O secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, intervém pelas 14h30, no salão nobre do Palácio do Governo, na sessão de boas-vindas da sessão pública de apresentação e recolha de contributos tendo em vista a elaboração do Plano Social para o Clima.

* Às 17h30, acontece a inauguração das Festas da Sé, com início na Praça do Município. A abertura contará com a presença da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, e da sua equipa de vereação. A edição de 2025 apresenta como novidade a ‘Rota dos Petiscos’, uma iniciativa que envolve 15 restaurantes locais. Ao longo de nove dias, a animação decorrerá nas principais artérias da freguesia da Sé, incluindo a Rua João Tavira, Rua dos Ferreiros, Rua do Bispo e Largo do Chafariz, reunindo mais de 200 participantes em 32 atuações, com artistas e grupos regionais.

* A Tuna de Câmara de Machico apresenta-se hoje, pelas 21h00, no Fórum Machico, no âmbito do Encontro de Bandolins de Machico Padre Martins Júnior.