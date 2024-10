O MPT – Partido da Terra esteve reunido com a presidente da Câmara Municipal do Funchal, com o intuito de apresentar as suas propostas para o orçamento municipal do próximo ano.

Segundo nota de imprensa enviada pelo partido, foram abordados “temas fundamentais” para o concelho.

Na nota, o MPT destaca as áreas prioritárias:

- Sustentabilidade e Economia Verde com Eficiência Financeira: Promoção de políticas ambientais que favoreçam o desenvolvimento económico sustentável, assegurando, ao mesmo tempo, uma gestão eficiente dos recursos financeiros do município.

- Habitação e Qualidade de Vida com Poupança de Recursos: Enfoque na melhoria das condições habitacionais e na promoção de um uso racional dos recursos, garantindo uma maior qualidade de vida para todos os munícipes.

- Apoio Social e Educação com Gestão Racional: Reforço das medidas de apoio social, com especial atenção à educação, procurando a sua gratuitidade como forma de incentivo à natalidade e à inclusão social.

- Mobilidade e Infraestruturas com Redução de Custos: Implementação de soluções de mobilidade sustentáveis e otimização das infraestruturas municipais, com vista a reduzir custos operacionais.

- Empreendedorismo e Economia Local com Foco na Eficácia: Criação de condições favoráveis ao desenvolvimento do empreendedorismo local, com um enfoque na eficácia e inovação.

- Desporto e Estilos de Vida Saudáveis: Fomento de políticas que promovam estilos de vida saudáveis, através do desporto e da criação de espaços que incentivem a prática de atividades físicas.

- Incentivo à Natalidade e Apoio às Famílias: Aumento dos apoios à natalidade e reforço das políticas que garantam melhores condições para as famílias, com a educação gratuita como meta.

- Bem-Estar dos Idosos e Envelhecimento Ativo: Promoção de programas de envelhecimento ativo, visando garantir o bem-estar dos idosos e a sua plena integração na comunidade.

- Combate à Especulação Imobiliária e Garantia de Habitação Acessível: Propostas para limitar o número de imóveis destinados ao alojamento local, assegurando que haja mais habitação acessível para os residentes permanentes do Funchal.

- Programa Team Builder para Colaboradores do Município: Criação de iniciativas que visam o fortalecimento das equipas de trabalho do município, promovendo o espírito de colaboração e eficiência nos serviços públicos.