Uma greve de motoristas da Horários do Funchal e da Rodoeste está marcada para esta quinta-feira, dia 13. Entra em vigor logo às 00h00 e termina às 24h00.

Hoje, houve uma reunião entre os dirigentes sindicais e o secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas. Da parte do gabinete de Pedro Fino fomos informados de que não seriam prestadas declarações e o Sindicato manteve-se também em silêncio.

O JM soube, entretanto, que o resultado da reunião será dado a conhecer em primeira mão aos trabalhadores, por parte do presidente do Sindicato, Manuel Oliveira, num plenário marcado para as seis da manhã e que, então, depois será decidido se mantêm a greve ao longo do dia.

À semelhança da greve realizada a 20 de fevereiro, da parte dos motoristas do privado há a reivindicação de verem atualizado o salário mínimo. Os trabalhadores da HF também têm clamam pela atualização salarial e querem reduzir o horário semanal.

Nas respetivas páginas das redes sociais, a Siga Rodoeste e a Horários do Funchal apelam à compreensão dos respetivos clientes relativamente aos constrangimentos que a greve poderá causar. Pedem desculpas e comprometem-se a tentar minimizar os efeitos desta ação reivindicativa.