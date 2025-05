Mostra Regional da Truta e Rota da Sidra decorre até este domingo em São Roque do Faial

A XIV Mostra Regional da Truta e Rota da Sidra está a decorrer em São Roque do Faial até este domingo.

Hoje, aconteceram as provas cegas de sidra, que, segundo Heliodoro Dória, presidente da Casa do Povo de São Roque do Faial, teve mais produtores de fora do concelho.

Os resultados serão conhecidos amanhã. O vencedor ganha 200 euros, oferecidos pela Câmara Municipal; o segundo classificado ganha 100 euros em produtos oferecidos pela Junta de Freguesia de São Roque do Faia, e o terceiro recebe 50 euros em produtos da parte da Casa do Povo.

O programa deste sábado, contempla um jantar da Confraria da Truta e da Sidra, que conta com a presença da Confraria Enogastronómica da Madeira.

Heliodoro Dória espera que no próximo ano possa ter um apoio monetário da parte da autarquia para a contratação de um cabeça de cartaz.

O programa do primeiro dia, no pavilhão no Sítio dos Terreiros, contou com atividades para os séniores, com a participação de 150 idosos, pesca à truta e um espetáculo de música popular com sete grupos do concelho. Há também uma mostra com diversas entidades, públicas e privadas.