Lembra-se do jovem que apareceu morto, em fevereiro de 2023, aparentemente atropelado? O caso persiste envolto em mistério. A mãe e a namorada esperam por justiça. A PSP informa que concluiu a investigação em janeiro do ano passado. O Ministério Público terá reconhecido a demora, mas sem mais explicações.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca as eleições. “O PSD tem de estar unido senão não chegamos lá”. Miguel Albuquerque garante que conta com todos para atingir a maioria. Mesmo com as vozes dissonantes. Em entrevista ao JM, entende que a Região vive um “momento crucial” e que a alternativa PS/JPP pode ser a “desgraça da Madeira”. Apesar de manter a confiança nos governantes constituídos arguidos, se ganhar promete mudar o Governo.

Saiba ainda que Montenegro pede responsabilidade e que autocarros transportaram 21,5 milhões de passageiros.

Gouveia denuncia violação do PDM do Funchal é outro assunto de relevo nesta edição que destaca um reconhecimento. 12 mulheres distinguidas em Dia Internacional.

Saiba também que Campanella integra lista nacional à Ordem dos Advogados e que PSP apanhou 29 com álcool e droga na operação de Carnaval.

Não perca ainda a Cultura com uma Bienal Arte & Design num megaevento que mostra 621 obras e confirma essencial do programa já apresentado no JM.

