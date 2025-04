Em 2024, registaram-se 2 574 óbitos, menos 213 do que em 2023 (2 787 óbitos), representando uma quebra de 7,6%. Da totalidade de óbitos registados neste ano, 81,9% ocorreram para indivíduos com 65 ou mais anos (86,7% no País) e 52,2% para indivíduos com idades iguais ou superiores a 80 anos (60,7% em Portugal).

O número de óbitos variou ao longo dos meses do ano. O registo mais alto ocorreu no mês de janeiro (243 óbitos) e o mais baixo no mês de junho (185 óbitos).

Em 2024, ocorreram 1.207 óbitos de homens (46,9%) e 1.367 de mulheres (53,1%). Desde o início do século, só a partir de 2010 é que o número de óbitos de mulheres passou a superar o de homens, com exceção do ano de 2016.

No ano em referência, contabilizaram-se 6 óbitos de bebés com menos de 1 ano (1 em 2023) e 7 óbitos fetais de mães residentes na RAM (5 em 2023). Em consequência, a taxa de mortalidade infantil aumentou para 3,3 óbitos por mil nados vivos (0,6 em 2023), valor ligeiramente acima da média nacional (3,0 óbitos por mil nados vivos).