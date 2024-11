Da Iniciativa Liberal, Nuno Morna, em resposta à explanação de Brício Araújo (PSD), aqui, a propósito de uma situação que envolve um bombeiro sapador de Santa Cruz e o JPP, disse que não entende a posição do PSD, quando os próprios “bloquearam” colegas de partido recentemente.

No caso, aquando do apoio à candidatura oposta à de Albuquerque nas internas do partido.

O liberal disse, para a bancada dos social-democratas, que deveriam ter “vergonha”.