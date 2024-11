Na ALRAM, nesta manhã, é apreciado o voto de protesto “Contra a perseguição e intimidação a um bombeiro por parte do executivo do JPP na Câmara Municipal de Santa Cruz”, da autoria do PSD.

“O que acontece com o JPP é que usa instituições que deviam de ser apartidárias para intimidar pessoas passando o exemplo para os restantes”, afirmou Brício Araújo no púlpito.

“Quem falar contra o JPP apanha”, considerou. “Espero honestamente que este bombeiro sapador possa recorrer aos tribunais e que os tribunais possam dar uma lição de liberdade ao JPP”.