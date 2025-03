O Governo da República fez, em dois meses, aquilo que o Governo Regional estava à espera há nove anos. Palavras do presidente do Executivo madeirense, ao início desta tarde, na Quinta Vigia, à margem da receção de chefs distinguidos no guia Michelin.

Miguel Albuquerque falava a propósito das novas medidas ao nível do subsídio de mobilidade, que resultam de um acordo feito com Luís Montenegro. “Acho que é decisivo termos os governos a trabalhar. Fico muito satisfeito” , referiu o governante que falou ainda da plataforma que irá ser lançada por forma a que os residentes e estudantes deixem de ter de adiantar valores acima dos estabelecidos.

Albuquerque estava acompanhado do secretário da tutela, Eduardo Jesus, que disse não haver previsão para a data da plataforma. Ainda assim, mesmo em gestão, a portaria pode ser publicada como garantiu Eduardo Jesus que ainda hoje, falou com o secretário de Estado sobre esta matéria.