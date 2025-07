“O que há é um acordo com os portugueses, para continuar a governar bem o País”.

Foram estas, as primeiras palavras de Luís Montenegro à chegada ao Chão da Lagoa, acompanhado de Miguel Albuquerque e ainda de Hugo Soares.

O presidente do PSD, e primeiro-ministro, diz que o objetivo “é dar esperança aos nossos jovens, por o País a crescer do ponto de vista económico, criando mais condições, mais riqueza, para termos justiça social”.

“Temos hoje uma situação política que nos dá a garantia de estabilidade. Não havendo uma maioria de suporte, há um parlamento que obriga o governo a um diálogo com todas as forças políticas, nós governaremos com um diálogo constante com todos os partidos à nossa direita e à nossa esquerda”, complementou. A questão inicial seria se teria um acordo com o Chega, motivando a explanação de Montenegro.